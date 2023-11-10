Украинская ПВО уничтожила пять «шахедов» и ракету агрессора в пяти областях

Украинская ПВО уничтожила пять «шахедов» и ракету Х-59 в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59 внутри Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами.

По информации ВС ВСУ, агрессор выпустил шесть ударных БпЛА Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну УАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Напомним, российские войска днем 9 ноября в очередной раз обстреляли Херсон. Пострадал жилой квартал в Корабельном районе. В результате атаки погиб местный житель, также есть раненые.