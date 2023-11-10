Українська ППО знищила п'ять «шахедів» та ракету агресора у п'яти областях

Українська ППО знищила п'ять «шахедів» та ракету Х-59 у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 усередині Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у ніч на 10 листопада російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами.

За інформацією ЗС ЗСУ, агресор випустив шість ударних БпЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну УАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, російські війська вдень 9 листопада вкотре обстріляли Херсон. Постраждав житловий квартал у Корабельному районі. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є поранені.