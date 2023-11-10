Украинские разведчики уничтожили два десантных катера РФ в Крыму

Во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское. Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как сообщили изданию, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму были поражены два десантных скоростных катера проекта 11770.

Потери по личному составу россиян уточняются.

По данным издания, эту операцию провело ГУР. Однако официально в военной разведке это не подтверждают.

Десантные катера проекта 11770 (класса «Серна») — это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров. Их относят к кораблям 4-го ранга.

Минобороны России заявило, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Напомним, утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе «Лотос». Позже стало известно, что в результате удара убиты 5 и ранены по меньшей мере 15 российских военных. Правда, «прилет» пришелся не на базу «Лотос», а на другое место скопления оккупантов.