Українські розвідники знищили два десантні катери РФ у Криму

У тимчасово окупованому Криму були вражені два російські десантні катери. Це сталося у селищі Чорноморське. Про це РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Як повідомили виданню, у селищі Чорноморське в окупованому Криму було вражено два десантні швидкісні катери проекту 11770.

Втрати з особового складу росіян уточнюються.

За даними видання, цю операцію провело ГУР. Проте офіційно у військовій розвідці це не підтверджують.

Десантні катери проекту 11770 (класу «Серна») — це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряному каверні.

Катери проекту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів, що перевищує показники інших катерів. Їх відносять до кораблів 4-го рангу.

Міноборони Росії заявило , що нібито в ніч на 10 листопада над Кримом російські війська знищили два безпілотники.

Нагадаємо, вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Спочатку повідомлялося, що їхнім епіцентром стало місце розташування окупантів на базі «Лотос». Пізніше стало відомо, що в результаті удару вбито 5 і поранено щонайменше 15 російських військових. Щоправда, приліт припав не на базу Лотос, а на інше місце скупчення окупантів.