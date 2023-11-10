В ряде громад Донецкой области за сутки в результате обстрелов повреждены дома

За минувшие сутки в Донецкой области пострадали несколько населенных пунктов. В ряде громад повреждены жилые дома, Авдеевка подверглась ракетным ударам. Об этом сообщил и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.
По данным Мороза, ситуация по области по состоянию на утро 9 ноября следующая:
На Волновахском направлении повреждены два дома в Максимовке Угледарской громады.
На Донецком направлении в Марьинской громаде ранен человек в Александрополе, обстреляны Красногоровка и Новомихайловка.
В Авдеевке ранен один человек — город подвергся артиллерийским обстрелам и ракетным ударам.
В Кураховской громаде повреждено более 10 домов в Кураховке, под огнем оказались Дачное, Янтарное и Ильинка.
На Горловском направлении повреждено семь домов в Торецкой громаде: пять в Железном и два в Южном. В Часовоярской громаде повреждены две многоэтажки, частный дом и промышленное здание.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады.
Напомним, за истекшие сутки россияне ранили двух жителей Донбасса.