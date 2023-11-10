У низці громад Донецької області за добу внаслідок обстрілів пошкоджено будинки

Минулої доби на Донеччині постраждали кілька населених пунктів. У низці громад пошкоджено житлові будинки, Авдіївка зазнала ракетних ударів. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВ Ігор Мороз.
За даними Мороза, ситуація по області станом на ранок 9 листопада така:
На Волноваському напрямі пошкоджено два будинки у Максимівці Вугледарської громади.
На Донецькому напрямку в Мар'їнській громаді поранено людину в Олександрополі, обстріляно Красногорівку та Новомихайлівку.
В Авдіївці поранено одну людину — місто зазнало артилерійських обстрілів і ракетних ударів.
У Курахівській громаді пошкоджено понад 10 будинків у Курахівці, під вогнем опинилися Дачне, Бурштинове та Іллінка.
На Горлівському напрямку пошкоджено сім будинків у Торецькій громаді: п'ять у Залізному та два у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок та промислову будівлю.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни поранили двох мешканців Донбасу.