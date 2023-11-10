Армия РФ ударила по многоэтажке в Авдеевке: под завалами погибли два человека

Российская оккупационная армия 9 ноября нанесла удар по Авдеевке. В результате обстрела двое гражданских погибли. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона.



«Вчера вечером в результате авиационного удара по многоквартирному дому в Авдеевке погибли два гражданских лица — мужчина и женщина. Тела в настоящее время находятся под завалами», — отметил он.



Россияне продолжают наносить удары по городу, они не оставляют попыток оцепить Авдеевку, важной целью для них является Авдеевский коксохимический завод.



Напомним, за 9 ноября Авдеевка выдержала семь атак со стороны российских оккупантов.