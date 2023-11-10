Армія РФ вдарила по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами загинули двоє людей

Російська окупаційна армія 9 листопада завдала удару по Авдіївці. Внаслідок обстрілу двоє цивільних загинули. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.



«Вчора ввечері внаслідок авіаційного удару по багатоквартирному будинку в Авдіївці загинули дві цивільні особи — чоловік і жінка. Тіла нині перебувають під завалами», — зазначив він.



Росіяни продовжують завдавати ударів по місту, вони не залишають спроб оточити Авдіївку, важливою метою для них є Авдіївський коксохімічний завод.



Нагадаємо, за 9 листопада Авдіївка витримала сім атак із боку російських окупантів.