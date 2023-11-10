Херсонщина под обстрелом окупантов: есть раненые и погибший

Россиская армия продолжает бить по Херсонщине. Есть пострадавшие среди гражданских.



Об этом сообщает Херсонская ОВА.



В Тягинце ранения получила 67-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести.



В результате обстрела Новорайского травмированы еще две женщины, 66 и 35 лет. Сейчас они находятся в больнице.



(Обновлено в 18:06) По уточненной информации, в результате российских обстрелов Новорайска пострадали шесть человек.Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина.



Четверо человек госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и три женщины, 66, 36 и 66 лет.Еще одной местной жительнице, 55 лет, медицинская помощь была оказана на месте.



Напомним, Россияне атаковали Никополь двумя дронами-камикадзе: есть погибшая и пострадавшая