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Херсонщина під обстрілом окупантів: є поранені та загиблий

Оновлено
10 листопада 2023, 17:17

Херсонщина під обстрілом окупантів: є поранені та загиблий

Російська армія продовжує бити по Херсонщині. Є постраждалі серед цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У Тягинці поранення отримала 67-річна жінка. ЇЇ доставили до медичного закладу для надання допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньо тяжкості. 

Внаслідок обстрілу Новорайського травмовано ще двох жінок, 66 та 35 років. Зараз вони знаходяться у лікарні.

(Оновлено о 18:05) За уточненою інформацією, внаслідок російського обстрілу Новорайська постраждали шестеро людей. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік. 

Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці, 55 років, медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо, Росіяни атакували Нікополь двома дронами-камікадзе: є загибла та постраждалий.

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