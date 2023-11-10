Литва передала Україні установки NASAMS

Установка NASAMS. Фото: Міністерство оборони Литви

Литва передала Україні ракетні пускові установки NASAMS і необхідне обладнання.



Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.



«Закуплені Литвою системи запуску ракет NASAMS будуть інтегровані в підрозділи української армії, у такий спосіб доповнюючи й розширюючи оперативні можливості систем NASAMS, переданих Норвегією і США. Наша підтримка залишається важливим фактором оборони України. Ми чуємо потреби України, закликаємо наших союзників також їх почути», - заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.



Як повідомили у відомстві, разом із пусковими установками NASAMS Литва також передала висококласні транспортні засоби, необхідні екіпажам NASAMS. Значний внесок у цей пакет підтримки Литви зробило Міністерство оборони Норвегії, яке додатково передало Україні допоміжне обладнання для систем запуску ракет NASAMS і центрів управління вогнем.



Допомогу Україні доставляла литовська армія. Загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить близько півмільярда євро.



Нагадаємо, Андрій Єрмак припустив, що війна може скінчитися раптово.