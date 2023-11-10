Андрей Ермак допустил, что война может кончиться внезапно

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак затруднился ответить на вопрос, когда закончится война, но отметил, что это может произойти «внезапно».

«Я думаю, никто не знает, когда закончится война, но она может закончиться очень внезапно. И именно для этого все делается. Многие факторы влияют на это. Но очень бы хотелось, чтобы все же это произошло как можно скорее», — сказал он в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в пятницу на ее Youtube-канале.

«Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30, они наиболее тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть», — сказал Ермак.

По его словам, «встреча на Мальте показала, что даже неожиданные страны, они очень верят в нашу победу».

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что победа в войне с Россией зависит не только от Украины, но и от поставок Киеву современного западного оружия.