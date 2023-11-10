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Выносили на себе: в Авдеевке «Белые ангелы» и спасатели достали из-под завалов тела двух погибших

10 ноября 2023, 20:06

Выносили на себе: в Авдеевке «Белые ангелы» и спасатели достали из-под завалов тела двух погибших

Уносят тела в Авдеевке. Фото: Нацполиция Донбасса. Уносят тела в Авдеевке. Фото: Нацполиция Донбасса.

Мужчина и женщина погибли в результате российского авиаудара по девятиэтажке вчера, 9 ноября.

Об этом сообщает Нацполиция Донетчины.

В результате попадания ракеты один подъезд «сложился», похоронив под собой двух мирных жителей. Погибшие, 63-летний мужчина и 66-летняя женщина, находились на третьем этаже.

Когда полицейские прибыли на место, то увидели тело женщины среди развалин. Однако сразу достать погибшую не удалось.

Без специальной техники деблокировать тела было невозможно. Рискуя быть раздавленными бетоном, «Белые ангелы» и спасатели только с помощью подручных средств получили тела обеих жертв. Завалы пришлось разбирать голыми руками, а погибших — тащить на себе. В это время вокруг раздавались взрывы – оккупанты обстреливали Авдеевку.

Тела мужчины и женщины удалось вывезти, их доставили в морг.

Напомним, около десяти тысяч человек потеряли оккупанты за месяц, штурмуя Авдеевку. Об этом 10 ноября сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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