Армия РФ потеряла 10 тысяч военных в штурмах Авдеевки — Залужный

Около десяти тысяч человек потеряли оккупанты за месяц, штурмуя Авдеевку.



Об этом 10 ноября сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.



Он также добавил, что за это время Силы обороны уничтожили более 100 российских танков, 250 бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 ноября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили конкретные шаги по деоккупации территорий Украины, ситуации на фронте и защите Херсона.