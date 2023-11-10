Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ потеряла 10 тысяч военных в штурмах Авдеевки — Залужный

10 ноября 2023, 19:03

Армия РФ потеряла 10 тысяч военных в штурмах Авдеевки — Залужный

Около десяти тысяч человек потеряли оккупанты за месяц, штурмуя Авдеевку.

Об этом 10 ноября сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он также добавил, что за это время Силы обороны уничтожили более 100 российских танков, 250 бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 ноября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили конкретные шаги по деоккупации территорий Украины, ситуации на фронте и защите Херсона.

ТЕГИ

Места
Авдеевка
Прочее
Война Штурм
Люди
Валерий Залужный

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:59
Стали известны имена погибших от удара по Скадовску российских силовиков
20:38
Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР
12:35
В центре Мариуполя взорвали автомобиль местного «полицейского»
10:50
Из-за российских обстрелов за сутки на Донетчине ранены два человека
08:24
Оккупанты снизят зарплаты коллаборантам — ЦНС
00:38
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 ноября
19:20
В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска
19:04
В «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт
16:40
В оккупированный Джанкой привезли новую партию мобилизованных — АТЕШ
16:36
Россияне проверяют телефоны местных на ТОТ Херсонщины и Запорожья — ЦНС
14:46
Возле Авдеевки россияне используют больше пехотных групп и много беспилотников — Нацгвардия
13:44
«Прилет» в Скадовске, по меньшей мере 15 раненых и 5 погибших: появились детали
11:37
Психолог полиции из «ЛНР» украла у российского мобилизованного 2,3 млн рублей — СМИ
10:59
Секретарь СНБО высказался об условиях окончания войны в Украине
10:51
В оккупированном Скадовске прогремели взрывы: сообщают о «прилете» по базе захватчиков
09:54
В районе Авдеевки военные РФ продолжают наступательные действия — ISW
09:35
В Запорожской области россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов
08:58
В Старобельском районе оккупанты проверяют местное население на наличие паспорта РФ – Лысогор
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 ноября
21:24
На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС
все новости
20:59
Стали известны имена погибших от удара по Скадовску российских силовиков
20:38
Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР
20:06
Выносили на себе: в Авдеевке «Белые ангелы» и спасатели достали из-под завалов тела двух погибших
19:47
Как работает P2P-обмен криптовалют: разбираемся в деталях (PR)
19:35
Литва передала Украине установки NASAMS
19:03
Армия РФ потеряла 10 тысяч военных в штурмах Авдеевки — Залужный
18:50
Жилье для героя: «Сердце Азовстали» приобретет квартиры для защитников Мариуполя с инвалидностью
17:40
Ситуация на Авдеевском направлении и защита Херсона: Зеленский провел Ставку
17:38
Наводил оккупантов на укрепрайоны, военную технику и склады: будут судить жителя Славянска
17:17
Херсонщина под обстрелом окупантов: есть раненые и погибший
17:12
В России мать узнала, что ее сын жив спустя девять месяцев после его похорон
16:32
В Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью сбили украинский дрон
16:10
Россияне атаковали Никополь двумя дронами-камикадзе: есть погибшая и пострадавший
16:10
От города-побратима в США жители Дружковки получили гуманитарную помощь
15:55
Армия РФ ударила по многоэтажке в Авдеевке: под завалами погибли два человека
15:20
Ликвидировали командира роты и экипаж БПЛА: в Нацполиции рассказали о потерях оккупантов
15:08
Новую 10-гривневую монету ввели в обращение
14:44
Богдан Ермохин, которого депортировали из Мариуполя в РФ, скоро приедет в Украину — омбудсмен
14:40
В Славянске в тестовом режиме включат уличное освещение: глава ГВА рассказал детали
14:33
Андрей Ермак допустил, что война может кончиться внезапно
все новости
ВИДЕО
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12
«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана «Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана
09 ноября, 21:22
Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
08 ноября, 17:30
Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
07 ноября, 16:27
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45
Пожар на судостроительном заводе в Керчи после ракетной атаки. Кадр из видео В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи
04 ноября, 18:35

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама