Виносили на собі: в Авдіївці «Білі янголи» та рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих

Забирають тіла в Авдіївці. Фото: Нацполіція Донеччини.

Чоловік і жінка загинули внаслідок російського авіаудару по дев’ятиповерхівці вчора, 9 листопада.



Про це повідомляє Нацполіція Донеччини.



Внаслідок влучання ракети один під’їзд «склався», поховавши під собою двох цивільних мешканців. Загиблі, 63-річний чоловік та 66-річна жінка, знаходилися на третьому поверсі.



Коли поліцейські прибули на місце, то побачили тіло жінки серед руїн. Однак одразу дістати загиблу не вдалося.



Без спеціальної техніки деблокувати тіла було неможливо. Ризикуючи бути розчавленими бетоном, «Білі янголи» та рятувальники лише за допомогою підручних засобів дістали тіла обох жертв. Завали довелося розбирати голіруч, а загиблих — тягнути на собі. У цей час навколо лунали вибухи – окупанти обстрілювали Авдіївку.



Тіла чоловіка та жінки вдалося вивезти, їх доставили до моргу.



Нагадаємо, близько десяти тисяч людей втратили окупанти за місяць, штурмуючи Авдіївку. Про це 10 листопада повідомив Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.