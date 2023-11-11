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В Днепропетровской области два «Шахеда» попали в здание

11 ноября 2023, 09:58

В Днепропетровской области два «Шахеда» попали в здание

В Днепропетровской области в результате обстрела россиян возник пожар. Фото: Сергей Лысак/Telegram В Днепропетровской области в результате обстрела россиян возник пожар. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Войска РФ ночью атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Ночью агрессор массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники — в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах», — отметил он.

Два «шахеда» попали по зданию. Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также россияне дважды обстреляли Марганецкую общину на Никопольщине, нанеся более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Напомним, с 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами различных типов, силами ПВО сбито 19 «Шахедов».

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