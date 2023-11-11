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У Дніпропетровській області два «Шахеди» влучили у будівлю

11 листопада 2023, 09:58

У Дніпропетровській області два «Шахеди» влучили у будівлю

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу росіян виникла пожежа. Фото: Сергій Лисак/Telegram У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу росіян виникла пожежа. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Війська РФ вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«Вночі агресор масовано атакував область безпілотниками. П'ять із них збили наші захисники — у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах», — зазначив він.

Два «шахеди» влучили у будівлю. Є руйнація. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Також росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, завдавши понад півдесятка пострілів із важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, з 19:00 10 листопада до 03:00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА і кількома ракетами різних типів, силами ППО збито 19 «Шахедів».

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