У Дніпропетровській області два «Шахеди» влучили у будівлю

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу росіян виникла пожежа. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Війська РФ вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«Вночі агресор масовано атакував область безпілотниками. П'ять із них збили наші захисники — у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах», — зазначив він.

Два «шахеди» влучили у будівлю. Є руйнація. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Також росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, завдавши понад півдесятка пострілів із важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, з 19:00 10 листопада до 03:00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА і кількома ракетами різних типів, силами ППО збито 19 «Шахедів».