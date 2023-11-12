Армия РФ разрушила еще три десятка жилых домов в Донецкой области

Последствия обстрелов Донбасса. Фото Нацполиции Донбасса

За сутки 11 ноября оккупационные войска нанесли по гражданскому населению Донбасса девять ударов. Били из РСЗО «Град» и артиллерии.



Армия РФ атаковала восемь населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Торецк, поселки Южное, Северное, села Миньковка, Новоукраинка, Тоненькое, сообщает Нацполиция Донецкой области.



Повреждены 32 гражданских объекта – 30 жилых домов, детский сад, автомобиль.

Из «Градов» оккупанты ударили по Торецку – убили двух человек. Повреждены 20 частных и три многоквартирных дома, автомобиль.



В результате артиллерийского обстрела в селе Миньковка погиб гражданский.



По Пивничному россияне били из артиллерии. Разрушены два многоквартирных дома.



Кроме того, стало известно о раненом гражданском, который был травмирован во время артобстрела в Авдеевке 10 ноября.



Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, утром 12 ноября оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона.