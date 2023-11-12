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Армия РФ разрушила еще три десятка жилых домов в Донецкой области

12 ноября 2023, 10:48

Армия РФ разрушила еще три десятка жилых домов в Донецкой области

Последствия обстрелов Донбасса. Фото Нацполиции Донбасса Последствия обстрелов Донбасса. Фото Нацполиции Донбасса

За сутки 11 ноября оккупационные войска нанесли по гражданскому населению Донбасса девять ударов. Били из РСЗО «Град» и артиллерии.

Армия РФ атаковала восемь населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Торецк, поселки Южное, Северное, села Миньковка, Новоукраинка, Тоненькое, сообщает Нацполиция Донецкой области.

Повреждены 32 гражданских объекта – 30 жилых домов, детский сад, автомобиль.

Из «Градов» оккупанты ударили по Торецку – убили двух человек. Повреждены 20 частных и три многоквартирных дома, автомобиль.

В результате артиллерийского обстрела в селе Миньковка погиб гражданский.

По Пивничному россияне били из артиллерии. Разрушены два многоквартирных дома.

Кроме того, стало известно о раненом гражданском, который был травмирован во время артобстрела в Авдеевке 10 ноября.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 12 ноября оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона.

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