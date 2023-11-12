Армія РФ зруйнувала ще три десятки житлових будинків на Донеччині

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото Нацполіції Донеччини

Протягом доби 11 листопада окупаційні війська завдали по цивільному населенню Донеччини дев’ять ударів. Били з РСЗВ «Град» та артилерії.



Армія РФ атакувала вісім населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, селища Південне, Північне, села Міньківка, Новоукраїнка, Тоненьке, повідомляє Нацполіція Донеччини.



Пошкоджено 32 цивільних об’єкти – 30 житлових будинків, дитячий садок, автомобіль.

З «Градів» окупанти вдарили по Торецьку – вбили двох людей. Пошкоджено 20 приватних і три багатоквартирних будинки, автомобіль.



Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Міньківка загинула цивільна особа.



По Північному росіяни гатили з артилерії. Зруйновано два багатоквартирних будинки.



Крім того, стало відомо про поранену цивільну особу, яку було травмовано під час артобстрілу в Авдіївці 10 листопада.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, зранку 12 листопада окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона.