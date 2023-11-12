Армія РФ зруйнувала ще три десятки житлових будинків на Донеччині

Протягом доби 11 листопада окупаційні війська завдали по цивільному населенню Донеччини дев’ять ударів. Били з РСЗВ «Град» та артилерії.
Армія РФ атакувала вісім населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, селища Південне, Північне, села Міньківка, Новоукраїнка, Тоненьке, повідомляє Нацполіція Донеччини.
Пошкоджено 32 цивільних об’єкти – 30 житлових будинків, дитячий садок, автомобіль.
З «Градів» окупанти вдарили по Торецьку – вбили двох людей. Пошкоджено 20 приватних і три багатоквартирних будинки, автомобіль.
Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Міньківка загинула цивільна особа.
По Північному росіяни гатили з артилерії. Зруйновано два багатоквартирних будинки.
Крім того, стало відомо про поранену цивільну особу, яку було травмовано під час артобстрілу в Авдіївці 10 листопада.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, зранку 12 листопада окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона.