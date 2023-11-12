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Армія РФ зруйнувала ще три десятки житлових будинків на Донеччині

12 листопада 2023, 10:48

Армія РФ зруйнувала ще три десятки житлових будинків на Донеччині

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото Нацполіції Донеччини Наслідки обстрілів Донеччини. Фото Нацполіції Донеччини

Протягом доби 11 листопада окупаційні війська завдали по цивільному населенню Донеччини дев’ять ударів. Били з РСЗВ «Град» та артилерії.

Армія РФ атакувала вісім населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, селища Південне, Північне, села Міньківка, Новоукраїнка, Тоненьке, повідомляє Нацполіція Донеччини.

Пошкоджено 32 цивільних об’єкти – 30 житлових будинків, дитячий садок, автомобіль.

З «Градів» окупанти вдарили по Торецьку – вбили двох людей. Пошкоджено 20 приватних і три багатоквартирних будинки, автомобіль.

Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Міньківка загинула цивільна особа.

По Північному росіяни гатили з артилерії. Зруйновано два багатоквартирних будинки.

Крім того, стало відомо про поранену цивільну особу, яку було травмовано під час артобстрілу в Авдіївці 10 листопада.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, зранку 12 листопада окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона.

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