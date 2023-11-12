Во время обстрела Херсона оккупанты уничтожили областную библиотеку — один из крупнейших культурных центров юга Украины

Областная библиотека в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

12 ноября армия РФ открыла огонь по Херсону и попала по областной библиотеке имени Гончара.



Об этом сообщает Херсонская ОВА.



В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя.



Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара – один из крупнейших информационных и культурных центров юга Украины. Ежегодно услугами библиотеки пользовались до 40 тыс. жителей города и области. Одновременно в читальных залах могут обслуживаться более 600 читателей, принять участие в массовых мероприятиях еще около 300. К их услугам фонд объемом почти 1 млн. документов, в котором представлены издания на 45 языках мира.



Напомним, Армия РФ разрушила еще три десятка жилых домов в Донецкой области.