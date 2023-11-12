Під час обстрілу Херсону окупанти знищили обласну бібліотеку — один з найбільших культурних центрів півдня України

Обласна бібілотека у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

12 листопада армія РФ відкрила вогонь по Херсону і влучила по обласній бібліотеці імені Гончара.



Про це повідомляє Херсонська ОВА.



У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я.

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара — один з найбільших інформаційних та культурних центрів півдня України. Щорічно послугами книгозбірні користувалися до 40 тис. мешканців міста й області. Одночасно в читальних залах можуть обслуговуватися більше 600 читачів, взяти участь у масових заходах ще близько 300. До їх послуг фонд обсягом майже 1 млн документів, в якому представлені видання 45 мовами світу.



Нагадаємо, Армія РФ зруйнувала ще три десятки житлових будинків на Донеччині.