«Шахтер» проиграл «Днепру-1» в УПЛ

Фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер» уступил «Днепру-1» в 14-м туре Украинской премьер-лиги. Домашний матч «горняков», сыгранный во Львове, завершился со счетом 1:3.



За донецкий клуб мяч забил Даниил Сикан на пятой минуте матча. Далее отличились лишь футболисты из Днепра: Эдуард Сарапий на 41-й минуте, Алексей Гуцуляк на 51-й минуте и Богдан Леднев на 56-й минуте.



На перерыв, вызванный матчами сборных, «Днепр-1» уходит лидером УПЛ, набрав 30 очков. «Шахтер» занимает четвертое место в таблице с 24 очками. Правда, «оранжево-черные» сыграли на два матча меньше.