«Шахтар» програв «Дніпру-1» в УПЛ

Фото: ФК «Шахтар»

«Шахтар» поступився «Дніпру-1» в 14-му турі Української прем'єр-ліги. Домашній матч «гірників», зіграний у Львові, завершився з рахунком 1:3.



За донецький клуб м'яч забив Данило Сікан на п'ятій хвилині матчу. Далі відзначилися лише футболісти з Дніпра: Едуард Сарапій на 41-й хвилині, Олексій Гуцуляк на 51-й хвилині та Богдан Леднєв на 56-й хвилині.



На перерву, викликану матчами збірних, «Дніпро-1» йде лідером УПЛ, набравши 30 очок. «Шахтар» посідає четверте місце в таблиці з 24 очками. Щоправда, «помаранчево-чорні» зіграли на два матчі менше.