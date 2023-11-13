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Госагентства РФ сообщили об отступлении своих войск в Херсонской области. Затем новость опровергли

13 ноября 2023, 13:10

Госагентства РФ сообщили об отступлении своих войск в Херсонской области. Затем новость опровергли

Российские госагенства ТАСС и РИА «Новости» сегодня утром сообщили о «перегруппировке» (фактически об отступлении) войск РФ на левом берегу Днепра. Позже сообщение аннулировали.

«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра, сообщает Минобороны России. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях, отметили в министерстве», — говорилось в сообщении, распространенном госСМИ РФ.

Вскоре сообщения были аннулированы. В Минобороны РФ назвали «провокацией» сообщения о «перегруппировке», выпущенные от их имени. Связанный с ВСУ Центр национального сопротивления сообщил, что, по информации местных жителей, никаких соответствующих передвижений российских войск не зафиксировано.

Там назвали сообщения российской стороны о «перегруппировке» «информационной операцией» РФ с целью отвлечения украинских сил обороны. Ранее аналитики Института изучения войны сообщали о перемещении ограниченного числа военной техники Силами обороны на левый берег Херсонской области. 

Напомним, что по мнению британского аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка, ВСУ на южном фронте могут зажать россиян в клещи.

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