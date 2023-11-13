Держагентства РФ повідомили про відступ своїх військ у Херсонській області. Потім новину спростували

Російські держагентства ТАСС та РІА «Новини» сьогодні вранці повідомили про «перегрупування» (фактично про відступ) військ РФ на лівому березі Дніпра. Пізніше повідомлення анулювали.



«Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання "Днєпр" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра, повідомляє Міноборони Росії. Після перегрупування "Днєпра" звільнить частину сил, які будуть залучені для наступу на інших напрямках, зазначили у міністерстві», - йшлося у повідомленні, поширеному держЗМІ РФ.



Незабаром повідомлення було анульовано. У Міноборони РФ назвали «провокацією» повідомлення про «перегрупування», випущені від їхнього імені. Пов'язаний із ЗСУ Центр національного спротиву повідомив, що за інформацією місцевих жителів, жодних відповідних пересувань російських військ не зафіксовано.



Там назвали повідомлення російської сторони про «перегрупування» «інформаційною операцією» РФ з метою відволікання українських сил оборони. Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про переміщення обмеженої кількості військової техніки Силами оборони на лівий берег Херсонської області.



Нагадаємо, що на думку британського аналітика з питань безпеки та оборони Майкла Кларка, ЗСУ на південному фронті можуть затиснути росіян у кліщі.