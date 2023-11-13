Долгожительница из Славянска отметила столетний юбилей

Жительнице Славянска Александре Камышанской 13 ноября исполнилось 100 лет.



Об этом сообщает начальник Славянской военной администрации Вадим Лях.

Жительнице Славянска 100 лет. Фото: Вадим Лях

Александра Мусиевна родилась в селе Синичино под Изюмом в большой многодетной семье. Но братья и сестры один за другим умирали из-за Голодомора 1933 г. и репрессий. В 1937-м четырнадцатилетняя Александра была отчислена из школы как дочь врага народа.



На тот момент от когда-то большой семьи остались лишь мама и брат. Он погибнет позже — в первые дни Второй мировой войны.



Девушка устроилась работать в Святогорское лесничество. Когда ее село оказалось под фашистской оккупацией, была угнана на принудительные работы в Германию. Скоро оказалась в концлагере.



Домой смогла вернуться только летом 1945 года. В 1946-м начался второй в ее жизни голодомор. От голода умерла мама, Александра осталась совсем одна.



Вскоре девушка встретила свою любовь и вышла замуж. С мужем, Дмитрием Максимовичем, она прожила 67 лет. Он умер в 2014-м, не пережив оккупации Славянска.



В начале 1950-х молодые супруги отработали три года на целине. Вернувшись в Славянск, построили дом, вырастили троих дочерей. Дмитрий Максимович работал на заводе, Александра Мусиевна — поваром в столовой.



Сейчас у нее четверо внуков и трое правнуков. Александра Мусиевна плохо видит, перенесла инсульт, с трудом передвигается. Но по-прежнему интересуется всем, что происходит в стране, прекрасно помнит ее историю. Любит и поет украинские песни.



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