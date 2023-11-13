Довгожителька зі Слов'янська відзначила сторічний ювілей

Мешканці Слов'янська Олександрі Камишанській 13 листопада виповнилося 100 років.



Про це повідомляє начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

Мешканці Слов'янська 100 років. Фото: Вадим Лях

Олександра Мусіївна народилася у селі Синичине під Ізюмом у великій багатодітній родині. Але брати та сестри один за одним помирали через Голодомор 1933 р. та репресії. 1937-го чотирнадцятирічна Олександра була відрахована зі школи як дочка ворога народу.



На той момент від колись великої родини залишилися лише мама та брат. Він загине пізніше – у перші дні Другої світової війни.



Дівчина влаштувалася працювати у Святогірське лісництво. Коли її село опинилося під фашистською окупацією, її вивезли на примусові роботи до Німеччини. Незабаром опинилася у концтаборі.



Додому змогла повернутися лише влітку 1945 року. 1946-го розпочався другий у її житті голодомор. Від голоду померла мати, Олександра залишилася зовсім сама.



Незабаром дівчина зустріла своє кохання і вийшла заміж. Із чоловіком, Дмитром Максимовичем, вона прожила 67 років. Він помер 2014-го, не переживши окупації Слов'янська.



На початку 1950-х молоде подружжя відпрацювало три роки на цілині. Повернувшись до Слов'янська, збудували будинок, виростили трьох дочок. Дмитро Максимович працював на заводі, Олександра Мусіївна — кухарем у їдальні.



Зараз у неї четверо онуків та троє правнуків. Олександра Мусіївна погано бачить, перенесла інсульт, насилу пересувається. Але, як і раніше, цікавиться всім, що відбувається в країні, чудово пам'ятає її історію. Любить та співає українські пісні.



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