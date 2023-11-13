В Покровском районе проверили состояние укрытий и пунктов несокрушимости

В Покровском районе функционируют 88 пунктов несокрушимости. Фото: Донецкая ОВА

Заместитель главы Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин посетил Покровскую, Мирноградскую, Добропольскую и Новогродовскую громады, где проверил работу и простых укрытий, и пунктов несокрушимости. Об этом сообщила сегодня Донецкая ОВА.

«С приближением зимы мы должны быть уверены, что на всей территории области имеется достаточное количество укрытий, а пункты несокрушимости оснащены всем необходимым для комфортного пребывания. Нет сомнений, что россияне будут пытаться снова бить по нашей критической инфраструктуре, поэтому мы должны быть готовы к этим вызовам», — отметил Вадим Филашкин.

Отмечается, что всего в Покровском районе функционируют 88 пунктов несокрушимости.

Кроме того, заместитель руководителя ОВА посетил в Покровске шелтер для эвакуированных из зоны боевых действий, где они находятся временно. Из города регулярно отправляется единственный эвакуационный поезд из Донбасса. Сюда централизованно подвозят людей, которые решили уехать в более безопасные регионы Украины, здесь они получают первую помощь.

«С первых дней полномасштабной войны Покровск превратился в ключевой транспортный, эвакуационный, гуманитарный хаб области. Приятно видеть, что сейчас, когда прошло почти два года работы в таком режиме, город не просто держится, а продолжает улучшать условия для переселенцев», — подчеркнул. Вадим Филашкин.

Напомним, продолжается эвакуация гражданских жителей Донбасса в более безопасные регионы страны. Этот ежедневный процесс координирует областная администрация. В процесс эвакуации вовлечены спасатели и полиция, волонтеры и представители местных органов власти.