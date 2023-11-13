Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

Германия до конца 2023 года передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T.



Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер на форуме «Формула успеха Украины» 11 ноября.



По его словам, в Украине уже развернули три таких системы.



«Наша поддержка в большинстве своем направляется на такую ​​отрасль как противовоздушная оборона. Это и Gepard, и IRIS-T, и Patriot. Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться», – сказал посол.



Он отметил, что в ближайшем будущем Германия также будет предоставлять и другие системы ПВО.



«Будут и Patriot, и IRIS-T. Их планируется еще пять», – уточнил Егер.



Напомним, Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира.