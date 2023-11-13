Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T

Німеччина до кінця 2023 року передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.



Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер на форумі «Формула успіху України» 11 листопада.



За його словами, в Україні вже розгорнули три такі системи.



«Наша підтримка здебільшого спрямовується на таку галузь як протиповітряна оборона. Це і Gepard, і IRIS-T, і Patriot. Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися», — сказав посол.



Він зазначив, що в найближчому майбутньому Німеччина також буде надавати й інші системи ППО.



« Будуть і Patriot, і IRIS-T. Їх планується ще п'ять», — уточнив Єґер.



Нагадаємо, Угорщина продовжить блокувати військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру.