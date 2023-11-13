Итальянцы передали в Покровск гуманитарную помощь

Покровской громаде оказывают помощь итальянские благотворители. Фото: Покровская ГВА

В Покровске состоялась встреча руководителей громады с благотворительной организацией InterSOS. Об этом сообщила сегодня Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что итальянская гуманитарная организация оказывает помощь жертвам вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и экстремального отчуждения с особым вниманием к защите наиболее уязвимой категории людей. С 1992 года их работники активно помогают людям.

После того, как Управление социальной защиты населения в Покровске попало под обстрел, доноры не остались в стороне и изъявили желание оказать помощь соцработникам громады.

Чтобы подробно ознакомиться с обстоятельствами происшествия, итальянцы встретились с начальницей УСЗН Ириной Бонзюх.

При участии заместительницы начальника Покровской ГВА Елены Харчевной были обсуждены вопросы сотрудничества, которое нацелено на предоставление индивидуальной протекционной помощи населению и ведению кейс-менеджмента. С этой целью в Покровск было передано двести единиц товаров для реабилитации жителей, принадлежащих к уязвимым категориям, которые будут распределены по списку УСЗН. Также в декабре запланированы индивидуальные закупки для уязвимых слоев населения, сообщили в ГВА.

«Мы всегда открыты для новых знакомств и готовы к сотрудничеству с партнерами, которые хотят помогать нашим жителям. Сегодняшняя встреча открывает новые перспективы для совместной работы во благо нашей громады», — отметила Елена Харчевная.

Напомним, 10 ноября для жителей Дружковской громады от города-побратима в США доставили медицинскую гуманитарную помощь, в частности: ходунки, кислородные баллоны, костыли, генераторы, средства гигиены, медикаменты, перевязочный материал и другое.