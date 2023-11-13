Італійці передали до Покровська гуманітарну допомогу

Покровській громаді надають допомогу італійські благодійники. Фото: Покровська МВА

У Покровську відбулася зустріч керівників громади із благодійною організацією InterSOS. Про це повідомила сьогодні Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що італійська гуманітарна організація надає допомогу жертвам збройних конфліктів, стихійних лих та екстремального відчуження з особливою увагою до захисту найуразливішої категорії людей. З 1992 року їхні працівники активно допомагають людям.

Після того, як Управління соціального захисту населення в Покровську зазнало обстрілу, донори не залишилися осторонь і виявили бажання допомогти соцпрацівникам громади.

Щоб детально ознайомитись з обставинами події, італійці зустрілися із начальницею УСЗН Іриною Бонзюх.

За участю заступника начальника Покровської МВА Олени Харчевної було обговорено питання співпраці, яка націлена на надання індивідуальної протекційної допомоги населенню та ведення кейс-менеджменту. З цією метою до Покровська було передано двісті одиниць товарів для реабілітації мешканців, що належать до вразливих категорій, які будуть розподілені за списком УСЗН. Також у грудні заплановано індивідуальні закупівлі для вразливих верств населення, повідомили у МВА.

«Ми завжди відкриті для нових знайомств та готові до співпраці з партнерами, які хочуть допомагати нашим мешканцям. Сьогоднішня зустріч відкриває нові перспективи для спільної роботи на благо нашої громади», — зазначила Олена Харчевна.

Нагадаємо, 10 листопада для мешканців Дружківської громади від міста-побратима до США доставили медичну гуманітарну допомогу, зокрема: ходунки, кисневі балони, милиці, генератори, засоби гігієни, медикаменти, перев'язувальний матеріал та інше.