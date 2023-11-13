Корабли РФ перебрасывают из Крыма в Новороссийск — АТЕШ

Военные корабли оккупантов перемещаются из Крыма в Новороссийск. Фото: АТЕШ

Командование РФ перебрасывает корабли и другую технику из Крыма в Новороссийск. Причиной этого являются удары ВСУ по оккупантам. Об этом сообщает «АТЕШ».

«Агенты из состава военных Черноморского флота ВС РФ передают информацию, что российские оккупанты перебрасывают корабли из Крыма в Новороссийск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партизанам удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту «Кавказ». Войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск.

Это делается из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян.

«Ровно 2 месяца назад были уничтожены большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону» в бухте Севастополя. Именно благодаря агентам «АТЕШ» и простым севастопольцам это стало возможным», — написали партизаны.

Также сообщается, что в рядах противника настоящая паника. Россияне догадываются, что наступают новые удары по их флоту и пытаются его спасти.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.