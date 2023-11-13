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Кораблі РФ перекидають із Криму до Новоросійська — АТЕШ

13 листопада 2023, 23:12

Кораблі РФ перекидають із Криму до Новоросійська — АТЕШ

Військові кораблі окупантів переміщуються з Криму до Новоросійська. Фото: АТЕШ Військові кораблі окупантів переміщуються з Криму до Новоросійська. Фото: АТЕШ

Командування РФ перекидає кораблі та іншу техніку з Криму до Новоросійська. Причиною цього є удари ЗСУ по окупантах. Про це повідомляє «АТЕШ».

«Агенти зі складу військових Чорноморського флоту ЗС РФ передають інформацію, що російські окупанти перекидають кораблі з Криму до Новоросійська», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту «Кавказ». Війська надалі будуть доставлені до Новоросійська.

Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян.

«Рівно 2 місяці тому було знищено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у бухті Севастополя. Саме завдяки агентам «АТЕШ» та простим севастопольцям це стало можливим», — написали партизани.

Також повідомляється, що у лавах противника справжня паніка. Росіяни здогадуються, що наступають нові удари по їхньому флоту та намагаються його врятувати.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили поразку двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

 

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