За ночь над Украиной сбили семь дронов

В ночь на 14 ноября оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационными ракетами.



Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ,



Из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край РФ) зафиксированы пуски 9 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Баллистическая ракета «Искандер-М» выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационной Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.





В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".



Напомним, появились спутниковые снимки последствий взрывов в оккупированном поселке Седово.