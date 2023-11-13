Последствия взрывов в Седово: разрушен один из корпусов пансионата «Дружба народов»

Взрывы на российских складах боеприпасов в оккупированном Седово прогремели 5 ноября. Появились спутниковые снимки последствий.



«Радио Свобода» опубликовало сравнение спутниковых снимков сервиса Planet.com, сделанных 15 октября и 11 ноября, на которых видны разрушения одного из корпусов пансионата «Дружба народов» в поселке Седово Новоазовского района на оккупированной части Донецкой области.



Седово расположено рядом с прибрежным городом Новоазовск, которое было оккупировано российскими войсками и пророссийскими сепаратистами «ДНР» еще до начала полномасштабной войны России против Украины.



Как сообщалось ранее, в оккупированном поселке Седово Донецкой области горит склад боеприпасов российских сил вечером 5 ноября. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.