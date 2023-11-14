За ніч над Україною збили сім дронів

У ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційними ракетами.



Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.



Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.





В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.



Нагадаємо, з'явилися супутникові знімки наслідків вибухів в окупованому селищі Сєдове.

