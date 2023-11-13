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СБУ задержала «Буратино»: действующий нардеп обвиняется в госизмене

13 ноября 2023, 16:45

СБУ задержала «Буратино»: действующий нардеп обвиняется в госизмене

Александр Дубинский обвиняется в госизмене. Фото: СБУ Александр Дубинский обвиняется в госизмене. Фото: СБУ

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу России. Информацию про это распространило СБУ.

По материалам следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ). Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене.

За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ. По имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн. американских долларов. В рамках досудебного расследования было задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства.

Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского ГРУ Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Операционным руководством группы с территории России занимался его заместитель – Алексей Савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения России сбежавший за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной «Птичка» и сейчас он также скрывается от правосудия за границей.

Во время проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым обоснованием фейков в пользу кремля. Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник ГРУ времен СССР Игорь Колесников, который по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену.

Дубинский подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского ГРУ Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам России: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее по материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.

После чего, в Печерском районном суде Киева, 6 ноября, ему избрали меру пресечения, обязав нардепа находиться под круглосуточным домашним арестом. 

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