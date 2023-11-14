У Миколаєві затримали агента ФСБ

СБУ затримала у Миколаєві ще одного інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ. Про затримання повідомив речник Служби безпеки.



Інформатора ФСБ затримали у Миколаєві. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону.

Агент ФСБ у Миколаєві. Фото: СБУ

За даними слідства, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і почав активно підтримувати збройну агресію Росії, після чого дистанційно завербував російські спецслужби.



Повернувшись до України у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів із бойовою авіацією ЗСУ. Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував за допомогою зв'язкових.

Агент ФСБ у Миколаєві. Фото: СБУ

Одним з них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відоміший під псевдонімом «Лохматий»), який знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.



Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем телеграм-каналу «Лохматого». Під час листування з «блогером» його послідовник підтримував антиукраїнські наративи та зливав відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.



Нагадаємо, Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.