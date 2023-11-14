Поддерживает власть РФ. Руководителю оккупационной «администрации» Луганщины сообщено о подозрении

Руководитель оккупационной «администрации Кременского района» в Луганской области сообщен о подозрении. Фото: прокуратура

Руководителю оккупационной «администрации Кременского района» в Луганской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.



«По данным следствия, подозреваемый — житель Северодонецка, который после захвата отдельных районов Луганской области начал поддерживать власть России», — говорится в сообщении.



Подозреваемый во время боев за Лисичанск и Северодонецк отвечал за обеспечение горюче-смазочными материалами военной техники и выплату заработной платы боевикам.



Известно, что в июне 2023 года оккупанты назначили его руководителем незаконно созданной администрации. Он сотрудничает с представителями Липецка, Республики Башкортостан и Астраханской области.



Кроме того, он давал интервью пропагандистским медиа, где благодарил российских коллег за помощь в проведении ремонтно-восстановительных работ для налаживания жизни в городе.



Напомним, суд заочно признал виновным в коллаборационизме начальника пожарной части города Рубежное Луганской области.