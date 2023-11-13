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Начальника пожарной части из Рубежного заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

13 ноября 2023, 20:20

Начальника пожарной части из Рубежного заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд заочно признал виновным в коллаборационизме начальника пожарной части города Рубежное Луганской области.

Об этом сообщает ДБР.

Когда весной 2022 года российские войска захватили Рубежное, чиновник остался на временно оккупированной территории и пошел работать на захватчиков.

Он вступил в должность «начальника 62 пожарной части ЛНР». В этой должности он обеспечивал деятельность подразделения, выполнял задачи оккупационных властей, а в интервью российским пропагандистам рассказывал о своей работе на территории захваченного города.

Осужден начальник пожарной части в Рубежном. Фото: ДБР
Суд признал начальника пожарной части виновным в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 20-летний краматорчанин корректировал огонь оккупантов в районе собственного города — его осудили на 8 лет.

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