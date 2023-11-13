Начальника пожарной части из Рубежного заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд заочно признал виновным в коллаборационизме начальника пожарной части города Рубежное Луганской области.



Об этом сообщает ДБР.



Когда весной 2022 года российские войска захватили Рубежное, чиновник остался на временно оккупированной территории и пошел работать на захватчиков.



Он вступил в должность «начальника 62 пожарной части ЛНР». В этой должности он обеспечивал деятельность подразделения, выполнял задачи оккупационных властей, а в интервью российским пропагандистам рассказывал о своей работе на территории захваченного города.

Осужден начальник пожарной части в Рубежном. Фото: ДБР

Суд признал начальника пожарной части виновным в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.



Напомним, 20-летний краматорчанин корректировал огонь оккупантов в районе собственного города — его осудили на 8 лет.