Підтримує владу РФ. Керівнику окупаційної «адміністрації» Луганщини повідомлено про підозру

Керівника окупаційної «адміністрації Кремінського району» в Луганській області повідомлено про підозру. Фото: прокуратура

Керівнику окупаційної «адміністрації Кремінського району» у Луганській області повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.



«За даними слідства, підозрюваний - житель Сіверодонецька, який після захоплення окремих районів Луганської області почав підтримувати владу Росії», — йдеться в повідомленні.



Підозрюваний під час боїв за Лисичанськ та Сіверодонецьк відповідав за забезпечення пально-мастильними матеріалами військової техніки та виплату заробітної плати бойовикам.



Відомо, що у червні 2023 року окупанти призначили його керівником незаконно створеної адміністрації. Він співпрацює з представниками Липецька, Республіки Башкортостан та Астраханської області.



Крім того, він давав інтерв'ю пропагандистським медіа, де дякував російським колегам за допомогу у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт для налагодження життя в місті.



Нагадаємо, суд заочно визнав винним у колабораціонізмі начальника пожежної частини міста Рубіжне Луганської області.