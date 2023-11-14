Війська РФ обстріляли приватний сектор міста Селидове Донецької області

Приліт у Селидове Донецької області. Фото: Telegram

Як повідомила Селидівська міська військова адміністрація, 13 листопада російські війська вдарили по місту з РСЗВ «Смерч». Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.



«Під ударом виявився приватний житловий сектор у м. Селидове. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — уточнила Селидівська міська рада.



Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти продовжують атакувати низку населених пунктів Донецької області. Минулої доби є значні пошкодження через обстріл.