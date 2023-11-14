В Северске и Селидово повреждены дома и админздание: глава Донецкой ОВА рассказал про атаки россиян

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты продолжают атаковать ряд населенных пунктов Донецкой области. За прошедшие сутки есть значительные повреждения из-за обстрелов. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



По его словам, на Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке, еще 1 — в Красногоровке Марьинской громады. 4 раза обстреляна Кураховская громада: повреждены 4 частных дома в Остром, в зоне поражения частный сектор и промзона в Курахово, под огнем Успеновка, Веселый Гай и Гановка. В Селидово поврежден дом.





Также на Горловском направлении в Торецкой громаде обстреляны Пивденное и Пивничное — повреждено 1 админздание, 2 дома и 3 инфраструктурных объекта. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома, 2 хозяйственные постройки и 2 промышленных здания. В Соледарской громаде под огнем Раздоловка, Васюковка и Миньковка.





На Лисичанском направлении в Северском повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект. Лиманская громада подверглась 7 обстрелам.



Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки, 13 ноября обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно о 4 раненых гражданских, также погиб один человек в Авдеевке.