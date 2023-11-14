«Платят пенсии по законам РФ»: двух должностных лиц из оккупированной Луганщины будут судить за коллаборационизм

Чиновниц пенсионного фонда подозревают в работе на оккупантов. Фото: Луганская областная прокуратура

Руководителям «управлений пенсионных фондов ЛНР» на оккупированной Старобельщине грозит 10 лет тюрьмы.



Следствием установлено, что жительницы Беловодска и Новопскова весной 2022 года начали сотрудничать с оккупационными властями РФ, сообщает Луганская областная прокуратура.



Они возглавили так называемые «управления пенсионного фонда ЛНР» в Беловодском и Новопсковском районах, заняв должности «начальника» и «заместителя начальника».



Обвиняемые осуществляют управление персоналом указанных учреждений, под своими подписями выдают нужные документы заявителям на перерасчет и выплату пенсий по законодательству РФ.



Прокуроры Старобельской окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты по двум местным псевдодолжностям по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).



В настоящее время они прячутся на территории так называемой «ЛНР» и объявлены в розыск.



Им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.



Напомним, на оккупированной территории Херсонской области критически не хватает лекарств для гражданских.