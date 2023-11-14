«Платять пенсії за законами РФ»: двух посадовиць з окупованої Луганщини судитимуть за колаборціонізм

Чиновниць пенсійного фонду підозрюють у роботі на окупантів. Фото: Луганська обласна прокуратура

Керівницям «управлінь пенсійних фондів ЛНР» на окупованій Старобільщині загрожує 10 років в’язниці.



Слідством встановлено, що жительки Біловодська та Новопскова навесні 2022 року почали співпрацювати з окупаційною владою РФ, повідомляє Луганська обласна прокуратура.



Вони очолили так звані «управління пенсійного фонду ЛНР» в Біловодському та Новопсковському районах, обійнявши посади «начальника» та «заступника начальника».



Обвинувачені здійснюють керівництво персоналом вказаних установ, за власними підписами видають затребувані документи заявникам на перерахунок та виплату пенсій за законодавством РФ.



Прокурори Старобільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих псевдопосадовиць за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Наразі вони переховуються на території так званої «ЛНР» та оголошені в розшук.



Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.



Нагадаємо, на окупованій Херсонщині критично бракує ліків для цивільних.