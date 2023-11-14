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Россияне привезли 2,5 млн российских книг на оккупированные территории Луганщины и Донетчины

14 ноября 2023, 14:59

Россияне привезли 2,5 млн российских книг на оккупированные территории Луганщины и Донетчины

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях россияне завезли 2,5 миллиона российских книг, известно, что они изымают украинскую литературу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«В Донецкой и Луганской областях почти не осталось украинской литературы в местных библиотеках. Работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций», — говорится в сообщении.

В частности, этим занимаются работники «управлений образования».

Оккупанты позиционируют украинские книги как «экстремистскую литературу». Так, к ней они относят любые украинские книги, изданные в 1994-2021 годах.

Напомним, российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки.

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