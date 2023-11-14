Россияне привезли 2,5 млн российских книг на оккупированные территории Луганщины и Донетчины

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях россияне завезли 2,5 миллиона российских книг, известно, что они изымают украинскую литературу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«В Донецкой и Луганской областях почти не осталось украинской литературы в местных библиотеках. Работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций», — говорится в сообщении.



В частности, этим занимаются работники «управлений образования».



Оккупанты позиционируют украинские книги как «экстремистскую литературу». Так, к ней они относят любые украинские книги, изданные в 1994-2021 годах.



Напомним, российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки.