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Росіяни завезли 2,5 млн російських книг на окуповані території Луганщини та Донеччини

14 листопада 2023, 14:59

Росіяни завезли 2,5 млн російських книг на окуповані території Луганщини та Донеччини

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей росіяни завезли 2,5 мільйона російських книг, відомо, що вони вилучають українську літературу. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«У Донецькій та Луганській областях майже не залишилося української літератури у місцевих бібліотеках. Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій», — йдеться у повідомленні.

Зокрема цим займаються працівники «управлінь освіти».

Окупанти сприймають українські книги як «екстремістську літературу». Так, до неї вони відносять будь-які українські книги, видані у 1994-2021 роках.

Нагадаємо, російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книг та 4 бібліотеки.

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