Появились свидетельства грубых издевательств российских военных над сослуживцами

В сети появилось видео издевательств российских военных над своими сослуживцами, которые, как утверждается, приняли наркотики и отказались идти в бой.

В рамках «воспитательной работы» штрафников избивают, в том числе палками, стреляют возле их голов и заставляют копать яму.



Ранее в СМИ неоднократно приводились свидетельства таких наказаний, однако столь наглядное видео публикуется впервые.



Осторожно! Видео содержит нецензурную брань и сцены насилия.

У мережі з'явилося відео знущань російських військових над своїми товаришами по службі, які, як стверджується, прийняли наркотики і відмовилися йти в бій.



У рамках «виховної роботи» штрафників б'ють, у тому числі палицями, стріляють біля їхніх голів та змушують копати яму. pic.twitter.com/qkhSlt2DTh — Новини Донбасу (@novostidnua) November 14, 2023

Напомним, на российских полигонах в Оренбургской и Волгоградской областях, где обучают новобранцев перед отправкой в Украину, обнаружили пыточные «ямы». Об их наличии, а также о формах физического воздействия на новобранцев представителям СМИ рассказали сами солдаты, которые там проходили обучение, но дезертировали.

Кроме того, ранее сообщалось, что часть российских мобилизованных и контрактников, которые находятся на оккупированных территориях Украины, употребляют наркотики, тратя на них повышенные выплаты от государства.

Собеседники независимых российских СМИ отмечали, что в зоне боевых действий примерно каждый десятый курит марихуану, а многие употребляют и более сильнодействующие вещества.