З'явилися свідчення грубих знущань російських військових над товаришами по службі

У мережі з'явилося відео знущань російських військових над своїми товаришами по службі, які, як стверджується, прийняли наркотики і відмовилися йти в бій.

У рамках «виховної роботи» штрафників побивають, у тому числі палицями, стріляють біля їхніх голів та змушують копати яму.



Раніше у ЗМІ неодноразово наводилися свідчення таких покарань, проте таке наочне відео публікується вперше.



Обережно! Відео містить нецензурну лайку та сцени насильства.

У мережі з'явилося відео знущань російських військових над своїми товаришами по службі, які, як стверджується, прийняли наркотики і відмовилися йти в бій.



У рамках «виховної роботи» штрафників б'ють, у тому числі палицями, стріляють біля їхніх голів та змушують копати яму. pic.twitter.com/qkhSlt2DTh — Новини Донбасу (@novostidnua) November 14, 2023

Нагадаємо, на російських полігонах в Оренбурзькій та Волгоградській областях, де навчають новобранців перед відправкою до України, виявили тортурні «ями». Про їхню наявність, а також про форми фізичної дії на новобранців представникам ЗМІ розповіли самі солдати, які там проходили навчання, але дезертували.

Крім того, раніше повідомлялося , що частина російських мобілізованих та контрактників, які знаходяться на окупованих територіях України, вживають наркотики, витрачаючи на них підвищені виплати від держави.

Співрозмовники незалежних російських ЗМІ зазначали, що в зоні бойових дій приблизно кожен десятий курить марихуану, а багато хто вживає і більш сильнодіючі речовини.